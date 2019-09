"Ce serait donc formidable si vous pouviez faire quelque chose": la demande de Donald Trump au président ukrainien

"Félicitations pour votre magnifique victoire. Nous avons regardé cela depuis les Etats-Unis et vous avez fait un travail formidable". La conversation téléphonique du 25 juillet dernier entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, le nouveau président ukrainien, commence par des cordialités.

En parcourant les 5 pages de cette conversation téléphonique déclassifiée et rendue publique ce mercredi par la Maison Blanche, on lit ensuite que les deux présidents sont d’accord pour considérer que les pays européens devraient en faire davantage pour l’Ukraine : "Nous faisons de gros efforts et consacrons beaucoup de temps", dit Donald Trump, "beaucoup plus que les pays européens qui devraient vous aider plus que ce qu’ils ne font. L’Allemagne ne fait presque rien pour vous. Tout ce qu’ils font, c’est parler".

Le président américain aborde ensuite le sujet "Biden", ex vice-président de Barack Obama et surtout potentiel candidat démocrate – autrement dit son rival- lors de la prochaine élection présidentielle américaine : "On parle beaucoup du fils de Biden, du fait que Biden a arrêté la procédure, et beaucoup de gens veulent savoir, ce serait donc formidable si vous pouviez faire quelque chose avec le procureur général. Biden s'est vanté d'avoir arrêté l'accusation, alors si vous pouviez vous renseigner... Tout ça me semble horrible"

Hunter Biden, le fils de Joe Biden, a été membre de 2014 à 2019 du comité de surveillance du groupe gazier ukrainien Burisma, qui a fait l’objet d’une enquête pour corruption. Le fils Biden n'a jamais été inquiété. Donald Trump accuse Joe Biden d'avoir réclamé en 2015 le limogeage du procureur général ukrainien pour protéger les intérêts de son fils.

Le président américain Donald Trump propose aussi à son homologue ukrainien de travailler en coopération avec son avocat Rudy Giuliani et avec le ministre américain de la Justice Bill Barr et précise qu’il leur demandera de l’appeler.