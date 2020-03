Ce faux site de Joe Biden a été créé par un membre de l’équipe de campagne de Trump pour discréditer le démocrate

L’un des sites les plus populaires du candidat à l’investiture démocrate Joseph R. Biden Jr. est un faux site. La plateforme, joebiden.info, est un site parodique qui a été mis en ligne par un membre de l’équipe de campagne de Trump. La page non-officielle a même été, à certains moments, parmi les premiers résultats renvoyés par Google avant le site officiel du candidat démocrate. Ce petit exemple de désinformation a été conçu l’année dernière pour ressembler à la page officielle de campagne de l’ancien vice-président. Mais une chose est certaine, la plateforme n’est certainement pas pro-Biden, comme l’a analysé le New York Times. Le texte d’introduction du site annonce : "Oncle Joe est de retour et prêt à adopter une approche pragmatique des problèmes de l’Amérique". De haut en bas, le site web JoeBiden.info se moque allègrement du candidat. On y trouve des GIF (des petites vidéos animées) de M. Biden touchant des femmes et des jeunes filles alors qu’elles se sentent visiblement assez peu à l’aise avec le côté tactile de l’ancien vice-président.

On y trouve également des explications sur certaines de ses prises de position politiques, mettant en évidence des flous sur ses positions politiques moins libérales qu’officiellement affichées, notamment son soutien à la guerre en Irak ou son opposition au mariage homosexuel.

3 images Le site parodique reprend quelques prises de position politiques controversées de l’ancien vice-président démocrate. © Capture d’écran/joebiden.info

Des citations épinglées sur la page mettent aussi en évidence certaines de ses plus célèbres dérapages verbaux, comme sa description de son futur patron, Barack Obama, comme étant "clair, brillant et propre". ►►► À lire aussi : Bernie Sanders vs. Joe Biden : quel candidat démocrate pour affronter Donald Trump ? (infographies)

Un site parodique qui se cache plutôt bien

Même si ce site ne ressemble pas exactement au site officiel du candidat : joebiden.com, le faux site est cependant assez crédible dans la qualité de sa mise en page. Et pour en savoir plus sur cette plateforme, il faut se rendre tout en bas de la page d’accueil pour y lire que ce site est un site parodique politique de la page officielle de Joe Biden avec la mention : "Ceci n’est pas le vrai site de Joe Biden". Précision importante sur la plateforme, on y lit aussi que la page Web n’a été développée ni payée par aucun comité, organisation ou parti. Cette page serait donc un projet développé "PAR un citoyen américain POUR les citoyens américains", et non le travail d’un quelconque comité de campagne ou d’acteurs politiques.

Patrick Maudlin, l’homme derrière la plateforme, est un républicain proche de la campagne de Trump

Derrière le faux site de Joe Biden, on retrouve effectivement un Américain. Et pas n’importe lequel, puisque l’homme s’appelle Patrick Mauldin. C’est un acteur politique, républicain, et actif dans la campagne pour la réélection de Donald Trump puisqu’il réalise des vidéos et d’autres contenus numériques en faveur du président Trump. Avec son frère Ryan, M. Mauldin dirige également le Vici Media Group, une société ouvertement républicaine spécialisée en stratégie digitale et en développement d’interfaces web. Le groupe, qui fait également de la consultance politique, est basé à Austin au Texas et ne cache pas ses accointances politiques puisque leur site web s’ouvre avec la phrase "We Kick" suivie de l’image d’un âne, le symbole du parti démocrate. Autrement dit : "nous cognons les démocrates". M. Mauldin a enregistré le site Biden à titre privé afin que son nom et ses coordonnées n’apparaissent dans aucune recherche publique. Mais le New York Times a pu confirmer l’identité de M. Mauldin parce que la page Biden partageait les mêmes balises d’analyse Google avec un certain nombre d’autres sites web actifs ou disparus. Certains de ces sites qui partageaient les mêmes balises Google étaient enregistrés sous le nom de M. Mauldin.

Un site qui se rapproche de la propagande russe en 2016, prélude à la suite de la campagne présidentielle ?

Le site web parodique de Biden a été conçu pour aider les démocrates à "faire face aux faits", a déclaré M. Mauldin dans une interview. Il a indiqué dans cet entretien qu’il n’a pas mentionné son nom sur la page parodique parce que "les gens ont tendance à rejeter les choses qu’ils n’aiment pas, surtout si elles viennent de l’autre camp", a-t-il déclaré. Pourtant, en essayant anonymement d’exploiter les fissures au sein des rangs démocrates, le site web de M. Mauldin se rapproche beaucoup plus de la désinformation répandue par les trolls russes lors de la campagne présidentielle de 2016 que des messages politiques typiques, indique le New York Times. Sans que rien n’indique explicitement les motivations ou l’employeur de son créateur, le site web offre un aperçu de ce qui, selon les experts électoraux et les responsables de la sécurité nationale, pourrait "bombarder" les Américains pendant les six prochains mois : des messages numériques anonymes et difficiles à tracer, diffusés par des agents politiques sophistiqués dont le but est de semer la discorde par la tromperie. Le "trolling" comme stratégie politique.

Membre apprécié de l’équipe de campagne de Donald Trump

Pour justifier sa démarche, Patrick Mauldin qui n’a pas été explicitement été identifié comme le créateur du site web, a déclaré qu’il l’avait construit et payé de ses propres deniers, et non pour la campagne Trump. Pourtant, l’équipe de campagne du président est bien au courant de l’existence de ce site web parodique, ce qui laisse penser que les efforts de réélection du président tolèrent ce qui est, par essence, une opération de désinformation menée par l’un des siens. Au sein de l’équipe de campagne de Trump, M. Mauldin, 30 ans, est d’ailleurs considéré comme une étoile montante, apprécié pour son sens de l’humour malicieux et son savoir-faire numérique, selon deux personnes connaissant l’opération. Il a d’ailleurs créé d’autres pages ciblant d’autres candidats démocrates comme "Millionaire Bernie" afin de décrédibiliser Bernie Sanders. Aucun n’a cependant connu un succès aussi important que le site web de Biden. M. Mauldin s’est d’ailleurs vanté d’avoir dupé les gens en leur faisant croire que son site était la véritable page de campagne de Biden. Certains ont proposé de donner de l’argent, a-t-il dit, et d’autres se sont proposés pour faire du bénévolat. M. Mauldin a insisté sur le fait qu’il n’y avait rien d’illégal dans tout cela. "Je ne sors pas de citations pour faire pencher le visiteur d’un côté ou de l’autre", a-t-il déclaré, ajoutant : "Les faits ne sont pas partisans".

Une démarche protégée par le premier amendement

3 images Le site parodique a connu un tel succès qu’il vend de faux t-shirts de Joe Biden. © Capture d’écran/https ://joebiden.info/shop/

Après les accusations par les démocrates d’une ingérence russe mais aussi de l’impact de WikiLeaks et de plusieurs associés de Donald Trump dans le processus électoral pour désigner le président des États-Unis en 2016, des inquiétudes existent autour de la possibilité d’une nouvelle ingérence étrangère dans le processus de 2020. Mais si l’ingérence des étrangers dans l’élection est illégale, la désinformation propagée par des citoyens américains est protégée par le premier amendement. Et si l’on se fie au travail de M. Mauldin, les Américains pourraient bien faire un bien meilleur travail pour duper les électeurs que n’importe quel troll russe ne pourrait l’espérer. Car contrairement à une grande partie de la désinformation russe, qui a parfois été grossière et décalée, le faux site de Biden a connu un succès viral début 2019. M. Mauldin a même commencé à vendre de faux t-shirts Biden 2020 sur le site pour profiter de son succès. L’un d’entre eux joue malicieusement avec l’image de "pervers" dépeinte par le site car on y trouve l’inscription : "Joe Biden m’a touché".

Succès de la plateforme grâce aux médias

Dès la mi-mars, lorsque M. Mauldin a commencé à promouvoir le site sur le réseau social Reddit, jusqu’à la fin mai, il a eu plus de 390.000 visiteurs uniques, selon les données compilées par SimilarWeb, une société qui analyse le trafic web. Le site officiel de la campagne de M. Biden a enregistré environ 310.000 visiteurs dans le même temps. Parmi les personnes qui ont trouvé les sites web grâce aux moteurs de recherche, 83% ont atterri sur la page de M. Mauldin, selon SimilarWeb. Aucun de ses visiteurs ne consultait la page grâce à un trafic sponsorisé. Le succès du site n’était pas accidentel. M. Mauldin l’a mis en ligne bien avant le site officiel de M. Biden et l’a fait connaître sur Reddit, obtenant des clics, des liens et une visibilité. Le site a connu un grand succès en mai 2019, lorsqu’une poignée de médias ont écrit des articles sur la fausse page qui battait celle de M. Biden en termes de visibilité et y ont ajouté un lien vers la page parodique. Les liens relayés par des sites web des médias "établis" ont un impact important sur le référencement pour les moteurs de recherche. Le New York Times n’a d’ailleurs pas voulu publier de liens vers les sites web de M. Mauldin pour éviter de les faire grimper encore plus dans les classements de recherche. Depuis, le site parodique a visiblement restreint l’accès à ses données puisqu’il n’est plus possible de comparer sa popularité face au site officiel sur "SimilarWeb".

