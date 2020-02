Caucus de l'Iowa: Buttigieg en tête des résultats partiels, suivi de Sanders

Pete Buttigieg est en tête du vote des primaires dans l'Iowa, selon des résultats portant sur 62% des bureaux de vote, devançant le sénateur socialiste Bernie Sanders.

Pete Buttigieg, ancien maire d'une ville moyenne de l'Indiana, obtient 26,9% des délégués sur ce dépouillement partiel, devant Bernie Sanders à 25,1%. Elizabeth Warren est à 18,3% et l'ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, essuie un revers, terminant quatrième à 15,6%. Ces chiffres ont été communiqués par le parti démocrate de l'Iowa mardi, au lendemain du vote.

"Cette campagne a commencé il y a un an avec quatre permanents, pas un nom connu, pas d'argent mais une grande idée", a déclaré Pete Buttigieg, 38 ans, devant des partisans réunis dans le New Hampshire. "Que cette campagne se soit placée en tête de la course pour remplacer le président actuel (...) représente une victoire stupéfiante", a-t-il ajouté.

Jusqu'à présent, aucun résultat officiel n'avait été publié, en raison d'un problème informatique avec l'application développée pour rapporter les résultats de chacun des quelque 1700 bureaux de vote.