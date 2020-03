Catastrophe de Fukushima : 9 ans après l'accident nucléaire, les Japonais veulent croire aux belles histoires

L’eau qui s’engouffre dans les installations reste aussi un problème majeur. Chaque jour, 170 mètres cubes de liquide extrêmement radioactif sont générés quotidiennement. En cause, notamment : l’eau de refroidissement des réacteurs qu’il faut décontaminer et qui reste un problème. Même passé dans un système de filtrage, le liquide garde une "faible" teneur en éléments radioactifs. Qu’en faire ? La rejeter dans l’océan Pacifique voisin ? Les autorités japonaises privilégient cette option. Pêcheurs, agriculteurs et… surfeurs de la région s’en scandalisent.

Les surfeurs de Fukushima

Car 9 ans après l’accident, on surfe toujours à Fukushima. A quelques kilomètres de la centrale, autrefois éventrée. L’activité, contrairement à ce que l’on pourrait penser, n’est pas interdite. Et l’on signale aux surfeurs que les niveaux de radioactivité ne sont pas dangereux. Car la côte de Fukushima compte parmi les plus beaux spots du Japon. Et ceux et celles qui s’adonnaient à ce sport avant les terribles événements n’ont jamais souhaité lâcher leur planche.

Certains, ici, ont tout perdu, sauf le surf. Tous racontent que s’ils ne retournaient pas immédiatement dans l’eau, cette côte, paradis des surfeurs de Fukushima, serait morte pour l’éternité.