Castiglione del Lago en Ombrie : le village qui résiste aux sirènes du populisme

Castiglione del Lago, sur les bords du Lac Trasimène, dans la province de Pérouse, au centre de l’Italie. Dans cette petite cité de 15.600 habitants, il fait bon vivre. Les touristes apprécient les ruelles animées et la forteresse médiévale. Castiglione n’est pas peu fière de son label " plus beaux bourgs d’Italie ". Depuis les élections européennes, le sympathique village détonne aussi par sa " résistance ". La Ombrie, région traditionnellement de gauche est passée à droite. La Ligue est devenue le premier parti politique du pays. Avec plus de 34% des voix, le parti nationaliste de Matteo Salvini fait la course en tête. Mais pas à Castiglione del lago.

Plus de 63% des voix

Matteo Burrione a fait la course en tête dans les urnes. Il s’est imposé avec plus de 63% des voix. Pour le maire de centre gauche, c’est la bonne vieille méthode du porte à porte qui a porté ses fruits. " Quand les habitants nous parlaient de sécurité, car la Ligue voulait transférer les problèmes de la sécurité et de l’immigration à Castiglione, en disant que c’était une urgence, moi j’ai toujours répondu que la vraie urgence ici, ce n’est pas la sécurité, ce n’est pas l’immigration, l’urgence c’est le travail ! "