Castaner reconnaît qu'il n'aurait pas dû parler d'"attaque" de la Pitié-Salpétrière

Les gilets jaunes ont-ils envahi un hôpital ? - JT 13h - 02/05/2019 Des manifestants ont-ils attaqué un hôpital parisien mercredi, en plein rassemblement de syndicats et de gilets jaunes ? Pour le Ministre français de l'Intérieur, la réponse est "oui". Il dénonce une attaque de militants d'ultra-gauche. La directrice de l'hôpital, elle, évoque des gestes violents et menaçants. Des manifestants ont effectivement fait intrusion dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Mais dans quel but ? Peut-être pour échapper à des lacrymogènes. Une enquête doit déterminer les circonstances exactes des faits.