Carte des voyages: la France en rouge presque partout, la Belgique résiste, sauf Bruxelles

C’est la carte sur base de laquelle la Belgique régule les retours de voyage : celle du coronavirus en Europe par l’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control). Elle est mise à jour les jeudis, et la Belgique adapte ses avis le dimanche. Les mesures entrent en vigueur le mercredi suivant.

La RTBF a développé sa propre carte sur base des open data de l’ECDC, avec des informations supplémentaires.

Au 12 août, plusieurs régions passent en rouge : en France, seule la région Centre-Val de Loire est orange, toutes les autres régions sont désormais en rouge. En Italie, la Calabre et la Basilicata passent également en rouge. En Grèce Iperos passe en rouge tandis que Thessalia redevient orange. En Belgique, Bruxelles demeure en rouge tandis que la Flandre et la Wallonie résistent à la vague rouge.

Cela pourrait donc avoir une incidence sur vos obligations au retour pour les zones à l’étranger qui changent de couleur, et en particulier pour celles qui passent au rouge.

Cela signifie que les voyageurs de retour de ces pays doivent observer une quarantaine une fois arrivés en Belgique sauf :

S’ ils disposent du certificat covid numérique européen attestant une vaccination complète d’au moins deux semaines ;

ou d’un certificat de rétablissement qui dit que vous avez contracté le Covid19 récemment ;

; ou d’un test PCR négatif fait dans les 72 heures.

Pour les autres, il faut faire un test PCR avant ou juste après son retour en Belgique (dans les deux jours maximum). Vous pourrez quitter la quarantaine uniquement après la réception d’un résultat négatif.

D'autres régions passent rouge foncé (rappelons que la Belgique n’applique que trois couleurs : rouge, orange et vert) mais ces zones sont celles où la circulation du virus est plus importante. Quand c'est rouge foncé, cela signifie zone rouge pour la Belgique.

Attention, il faut noter que si la carte de l’ECDC est mise à jour les jeudis, la nouvelle couleur des zones n’entre en vigueur que le lundi suivant en Belgique et le mercredi qui suit dans le cas d’un passage au rouge.

Pour savoir quelles sont les règles à respecter au départ de la Belgique cliquez ici. Les consignes à suivre au retour sont disponibles en cliquant là.