Carte des voyages : exceptionnellement, les nouvelles zones rouges entrent en vigueur ce dimanche 1er août, et non mercredi

C’est la carte sur base de laquelle la Belgique régule les retours de voyage : celle du coronavirus en Europe par l’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control). Elle est mise à jour les jeudis, et la Belgique adapte ses avis le lundi, et les zones rouges, elles, entrent en vigueur le mercredi. La RTBF a développé sa propre carte sur base des open data de l’ECDC, avec des informations supplémentaires.

Mais pour le passage au mois d'août, exceptionnellement, les zones passées en rouge au niveau de l'ECDC passent au rouge pour la Belgique ce dimanche 1er août, et non le mercredi comme habituellement. Le tableau officiel des codes couleur du site info-coronavirus n'était pas encore à jour ce dimanche matin, mais un avis spécial est présent sur la même page pour prévenir de l'entrée en vigueur au dimanche 1er août, en fin de tableau.

Les zones suivantes sont concernées :

Danemark: Central Jutland, Faroer

France: Ile-de-France, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Auvergne, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur

Grèce: Macédoine-Centrale, Macédoine-Occidentale, Grèce-Occidentale, Péloponnèse

Italie: Sicile, Sardaigne

Pour rappel, en Belgique, Bruxelles est passée en rouge la semaine passée et le reste, en revanche la Wallonie et la Flandre restent à l’orange. Dans la majorité des pays, cela ne changera cependant pas les conditions d’entrée des Bruxellois, à vérifier sur le site des Affaires étrangères.

Zone rouge = quarantaine au retour, sauf si immunité

Néanmoins, ces changements de couleurs ont un impact sur les conditions de retours pour les vacanciers partis dans ces zones touristiques. Cela signifie que les voyageurs de retour de ces pays doivent observer une quarantaine une fois arrivés en Belgique sauf :

S’ ils disposent du certificat covid numérique européen attestant une vaccination complète d’au moins deux semaines ;

ou d’un certificat de rétablissement qui dit que vous avez contracté le Covid19 récemment ;

; ou d’un test PCR négatif fait dans les 72 heures.

Pour les autres, il faut faire un test PCR avant ou juste après son retour en Belgique (dans les deux jours maximum) Vous pourrez quitter la quarantaine uniquement après la réception d’un résultat négatif.

D’autres régions passent en orange : plusieurs zones en Italie ainsi que l’Islande. L'application de ces nouvelles couleurs entre en vigueur ce lundi 2 août. Les retours de ces régions ne nécessitent pas de quarantaine au retour.

Voici également des cartes interactives qui permettent de comparer les évolutions des dernières semaines.