Carrare: de la Pieta au dentifrice...

Autrefois les carriers se comptaient pas milliers à Carrare, pour déplacer un bloc de marbre, des milliers de bras étaient nécessaires, aujourd'hui ils ne sont plus que neuf cents ouvriers à travailler, les pelles mécaniques et les fils diamantés font le travail des hommes, ceux qui étaient les héros de la ville, sont pointés du doigt. " Ils nous disent clairement que nous avons fait un désastre, que nous détruisons la montagne, détruit l'habitat des animaux… certains ont même dit qu'en 20, 30 ans on avait creusé la même quantité de marbre que ce qui avait été creusé depuis l'époque romaine… c'est absurde… même si c'est sans doute vrai, la mécanisation est passée par là et les secteurs industriels sont tous devenus plus rentables. "

Il n'y a pas que les glaciers qui disparaissent. En Toscane, en Italie, les montagnes sont dévorées par l'industrie du marbre plus précisément le marbre de Carrare, renommé pour sa blancheur et sa pureté. Le marbre choisi par Michel Ange pour sculpter le David et la Pieta, est aujourd'hui réduit en poudre pour produire du Carbonate de Calcium.

La bataille des écologistes

Les carrières de marbre se trouvent en Toscane dans les alpes Apuane, une chaine montagneuse modelée par l'extraction lente du marbre blanc mais aujourd'hui la surexploitation du marbre détruit le paysage affirment les écologistes dont fait partie Giuseppe Sansoni. " Les montagnes sont éventrées et c'est une vision qui nous touche tous ici, cela nous fait mal, cela nous blesse… Vous voyez la montagne là bas, nous avons du nous battre pour éviter qu'ils en coupent totalement le sommet ! " Les comités d'environnementalistes manifestent régulièrement pour sauver ces montagnes demandant la fermeture des carrières qui se trouvent dans ce parc naturel. "Une carrière qui extrait disons un million de tonnes, et en retire seulement 10 % en blocs de marbre et 90 % en résidus ne devrait plus etre rentable en soi.. mais elle reste rentable si les déchets deviennent le coeur de la carrière parce que les déchets sont vendus à l'industrie du carbonate de calcium. "

A Carrare, dans certaines carrières, seuls 10 % du marbre est extrait en bloc pour alimenter le marché russe, chinois ou des Emirats, le reste, 90 % sont extraits sous forme de déchets, des blocs de plus petites dimensions qui sont directement concassés dans un moulin proche des carrières. Le marbre blanc de Carrare est composé à 100 % de carbonate de calcium, un produit utilisé dans la fabrication du dentifrice , du papier ou encore dans la composition des aliments pour le bétail et du bitume pour construire des routes. A Carrare 1500 camions par jour descendent ainsi des carrières à la mer, provoquant une pollution sans précédent pour les habitants de la ville. Ils se dirigent tous vers une énorme fabrique de carbonate de calcium, filiale italienne d'une multinationale suisse, l'OMYA, leader mondial du carbonate de calcium. L'OMYA détient aussi des parts dans les carrières de Toscane mais les exploitants des carrières se défendent de l'accusation de détruire la montagne pour fabrique du dentifrice. " Mais cette histoire avec le carbonate de calciumM c'est une absurdité , une absurdité ! Ils ont le cerveau totalement brulé ! Heureusement que cette entreprise est venue ici et heureusement qu'ils font du dentifrice, sinon toutes les carrières seraient à l'arrêt… " explose Franco Barratini qui d'ouvrier carrier depuis l'age de douze ans est désormais propriétaire de plusieurs carrières à Carrare. Une exploitation industrielle du marbre qui a tout changé ici, car si en 1920, cent mille tonnes de marbres sortaient des carrières, aujourd'hui ce sont plus de quatre millions de tonnes, de quoi modifier le paysage. Autrefois, les blocs servaient à la construction et surtout aux sculpteurs qui se comptaient par centaines à Carrare, il n'en reste qu'une poignée, parmi eux Andrea Lugarini. " Moi j'ai quarante ans, et je me souviens de quand j'étais petit et bien il y a des montagnes qui ont disparu… la montagne n'est plus là… ! A l'intérieur tout est vide, creusé. Dans trente ans ici il n'y a plus de marbre . Nous les sculpteurs nous refusons de payer pour le marbre, nous le prenons dans les ravins mais désormais il n'y en a plus, tout est réduit en bouillie. "

Les " Seigneurs " du marbre

Autrefois toute la ville vivait grâce au marbre, et à ses retombées, à présent ils ne seraient plus qu'une poignée à s'enrichir, ceux que les habitants de Carrare surnomment les " Seigneurs " du marbre. Erich Lucchetti est le patron d'une grosse entreprise qui exporte du marbre dans le monde entier, il rejette l'idée qu'à cause du carbonate de calcium, l'industrie du marbre détruit les montagnes. " Grace à l'Omya nous avons une économie circulaire parfaite, ce n'est pas vrai que nous exploitons les carrières pour produire le carbonate de calcium. " Le président de la confédération des entreprises du marbre estime aussi que malgré l'augmentation des exportations et de la fabrication du carbonate de calcium, on est encore loin de l'épuisement de cette matière non renouvelable

" Sur X milliers de Km2 des alpes Apuane, ce qui a été exporté des montagnes dans les carrières est une partie infime et seulement 7 % des montagnes sont utilisables pour l'extraction du marbre. " Dernièrement, les alpes Apuane ont été insérées dans la liste des paysages les plus endommagés au monde. Le marbre de carrare et le carbonate de calcium sont devenu le symbole de la difficile co-existence entre l'industrie et la sauvegarde de l'environnement.