Carnet rose chinois : naissance de 14 bébés pandas en 2020 dans la province du Sichuan en Chine

Quatorze bébés pandas de la base de recherche de Chengdu sur l’élevage de pandas géants dans la province du Sichuan, au sud-ouest de la Chine, ont fait un salut de Nouvel An lunaire ensemble jeudi.

Les pandas, menés par leurs nourrisseurs, sont montés sur scène et ont joué ensemble, exposés au public pour le prochain festival de printemps.

Selon un membre du personnel de la base, il y a 14 pandas nés en 2020 à la base de recherche de Chengdu sur l’élevage de pandas géants.

"En 2020, nous avons réussi à élever 14 bébés panda. Les deux premiers bébés, nés le 17 mars lors de l’épidémie de Chengdu, sont Reganmian et Danhonggao. Ils sont maintenant capables de jouer avec leur mère, en grimpant et en descendant des arbres", a déclaré Wu Kongju, éleveur principal de la base de recherche de Chengdu sur l’élevage des pandas géants.

Le frère aîné a été nommé "Reganmian", le plat de nouilles le plus populaire de la ville de Wuhan, en Chine centrale, et le frère cadet a été nommé "Danhonggao", une crêpe aux œufs cuite au four traditionnelle provenant de la province du Sichuan, principal habitat du panda géant.

