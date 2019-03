Carlos Ghosn: appel du procureur rejeté, libération sous caution autorisée

Le tribunal de Tokyo a rejeté mardi soir l'appel du procureur et confirmé l'approbation de libération sous caution de l'ex-PDG de Renault et Nissan, Carlos Ghosn, lequel devrait pouvoir sortir de prison mercredi, une fois l'argent versé.

Son avocat, Junichiro Hironaka, avait préalablement indiqué aux médias que compte tenu des horaires des banques, il n'était pas possible de réunir la somme exigée d'un milliard de yens (8 millions d'euros) ce mardi soir à Tokyo, et que la procédure après la décision en appel interviendrait mercredi. Il a aussi jugé qu'une conférence de presse de M. Ghosn après plus de 100 jours passés en prison "serait une bonne chose".

Un complot?

Carlos Ghosn avait été arrêté le 19 novembre à son arrivée à Tokyo et placé dans le centre de détention de Kosuge, dans le nord de la capitale, où il se trouve encore depuis plus de 100 jours.

Sa famille avait annoncé lundi avoir décidé de saisir les Nations unies, estimant que les "droits fondamentaux" de l'ancien dirigeant de Renault et Nissan n'étaient pas respectés.

Carlos Ghosn a été inculpé pour minoration d'une partie de ses revenus pour un montant de 9,23 milliards de yens (74 millions d'euros) de 2010 à 2018, dans les rapports de Nissan remis aux autorités boursières. Il a également été mis en examen pour abus de confiance.

Il avait dénoncé fin janvier, dans un entretien avec l'AFP, sa détention prolongée, un traitement qui "ne serait normal", selon lui, "dans aucune autre démocratie".

L'homme d'affaires franco-libano-brésilien avait décidé de changer mi-février son équipe de défense japonaise, au moment d'aborder la phase de préparation de son procès, qui n'interviendra pas avant plusieurs mois.

"Je suis impatient de pouvoir me défendre, avec vigueur, et ce choix représente pour moi la première étape d’un processus visant non seulement à rétablir mon innocence, mais aussi à faire la lumière sur les circonstances qui ont conduit à mon injuste détention", avait-il alors dit. Il estime avoir été victime d'un "complot" ourdi par Nissan pour faire échouer son projet de rapprochement avec Renault.