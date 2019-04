Carles Puigdemont ne peut pas être candidat aux élections européennes

L'ex-président catalan Carles Puigdemont a été interdit de se présenter aux élections européennes du 26 mai par les autorités électorales espagnoles, a indiqué lundi son parti indépendantiste.

Selon cette formation appelée "Ensemble pour la Catalogne", qui a transmis à la presse la résolution stipulant l'interdiction, les autorités électorales veulent ainsi "réduire au silence" M. Puigdemont et deux autres indépendantistes catalans en exil, Toni Comin et Clara Ponsati. L'autorité électorale s'est refusée à tout commentaire. Le Parti populaire (PP, droite) et les libéraux de Ciudadanos avaient présenté un recours devant les autorités électorales pour empêcher la candidature de M. Puigdemont.

Principale figure de la tentative de sécession de la Catalogne en octobre 2017, M. Puigdemont a quitté l'Espagne pour échapper à des poursuites judiciaires et vit actuellement en Belgique. Il avait été désigné tête de liste de son parti aux européennes. "L'objectif est de faire entendre la voix de cette Catalogne qui veut être une république indépendante au cœur de l'institution qui représente les citoyens européens", avait expliqué récemment M. Puigdemont.