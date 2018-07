Carles Puigdemont de retour en Belgique la semaine prochaine

L'ancien président séparatiste de la Catalogne, Carles Puigdemont, reviendra en Belgique la semaine prochaine, indique ce jeudi son avocat Paul Bekaert. Cette annonce intervient après le retrait par l'Espagne du mandat d'arrêt international le visant pour son rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne en octobre.

Carles Puigdemont s'était réfugié en Belgique après l'émission d'un mandat d'arrêt à son encontre en Espagne. Il avait finalement été arrêté fin mars en Allemagne, où il se trouve toujours. Il y a une semaine, la justice allemande avait autorisé l'extradition de Carles Puigdemont vers l'Espagne uniquement pour le délit de malversation et non pour rébellion.

Le juge espagnol en charge de l'enquête sur la tentative de sécession de la Catalogne, Pablo Llarena a refusé que l'ex-président catalan ne soit remis que pour ce délit et a retiré les mandats d'arrêt européens et internationaux à l'encontre de six dirigeants catalans.