Déclaration de Carles Puigdemont à Bruxelles, le 18 octobre 2019 - 28/10/2019 L'ancien président de la Catalogne, Carles Puigdemont, comparaîtra mardi devant la chambre du conseil de Bruxelles, qui doit statuer sur l'exécution ou non du mandat d'arrêt européen délivré à son encontre pour tentative de sédition. Néanmoins, les avocats de Carles Puigdemont demanderont à ce que l'audience soit reportée afin qu'ils puissent rédiger puis remettre des conclusions, a indiqué l'un d'eux, Me Paul Bekaert. Traduction de Carles Puigdemont, ce 18 octobre 2019: "Comme je l'ai dit, j'ai toujours été à la disposition des autorités judiciaires belges lorsque le mandat d'arrêt a été émis. Hier matin, je me suis mis à la disposition des autorités belges. La police m'a fait comparaître devant un juge et le juge a enregistré ma déclaration et vient de fixer les conditions de ma liberté, sans caution, avec la possibilité de quitter la Belgique avec son autorisation en indiquant ce qu'est ma résidence de manière légale et en étant disponible pour les autorités sur demande, que ce soit les autorités judiciaires ou policières, et de continuer à jouir de mes droits." Traduit avec www.DeepL.com/Translator