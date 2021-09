Carles Puigdemont arrêté en Italie : pour le Premier ministre espagnol, l'indépendantiste doit "se soumettre à la justice"

Pourtant, l’actuel président de Catalogne Pere Aragonès, un séparatiste, il faut en finir avec "la persécution et cette répression judiciaire", a-t-il twitté. Il prône l’amnistie et l’autodétermination. La détention de Carles Puigdemont "n'aide pas à résoudre le conflit" en Catalogne, a mis en garde Aragonès.

Me Christophe Marchand, l’avocat de Carles Puigdemont à Bruxelles, embraie dans le même sens : l’indépendantiste ne pouvait pas être arrêté. "L’immunité a été levée par le Parlement mais nous avons introduit un recours et la procédure veut que pendant l’examen du recours, cette immunité perdure. Ce n’est pas nous qui le disons, mais la Cour. Et l’Espagne avait déclaré qu’elle ne mettrait pas à exécution le mandat d’arrêt pendant que la procédure était en cours", a-t-il déclaré aux micros de Matin Première.

Même constat chez son autre avocat belge, Simon Bekaert. A la VRT, il a affirmé qu’il souhaitait que l’immunité de M. Puigdemont soit réaffirmée devant la cour de Justice de l’Union européenne à titre de mesure provisoire.

"Nous sommes prêts à soumettre une nouvelle demande à la Cour européenne pour réaffirmer son immunité parlementaire à titre provisoire, dans le cas où les autorités italiennes ne le laissent pas partir volontairement", a-t-il affirmé.

Pour lui, il s’agit d’une "erreur de communication" entre la Sardaigne et Madrid. "Lorsqu’il y a un mandat d’arrêt européen, on le signale. Et lorsque vous êtes signalé dans le système Schengen, cela signifie que vous pouvez être privé de votre liberté directement à la frontière. L’Espagne n’a probablement pas retiré le signal, et il a quand même été arrêté", explique Me Bekaert.

"Mes collègues espagnols soupçonnent de la mauvaise volonté, mais j’accorde encore le bénéfice du doute", a-t-il ajouté. Me Bekaert ne s’attend pas à ce que M. Puigdemont soit extradé vers l’Espagne prochainement et n’a pas encore pu s’entretenir avec son client depuis son arrestation en Italie.

En se basant sur cet argumentaire, les avocats de Carles Puigdemont demandent la libération de l’ex-président catalan aussi vite que possible.