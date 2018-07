Carles Puigdemont souhaite continuer son voyage "pour défendre la juste cause du peuple catalan"

L'ex-président indépendantiste de Catalogne, Carles Puigdemont, a promis de continuer à "défendre la juste cause du peuple catalan", lors d'une conférence de presse samedi à Bruxelles, marquant son retour en Belgique.

"Ce n'est pas la fin du voyage. Je voyagerai jusqu'au dernier recoin de notre continent pour défendre la juste cause du peuple catalan, la cause de la démocratie, de la liberté, et celle de l’autodétermination."

Présent à la représentation de la Catalogne auprès de l'Union européenne, il assure aussi que son voyage se terminera "seulement quand les prisonniers politiques seront libérés quand les exilés pourront rentrer et quand le peuple catalan aura atteint son droit à l’autodétermination sans la menace de la violence."

Avant sa conférence de presse, le leader indépendantiste a rencontré dans la matinée des membres du gouvernement catalan et d'anciens ministres en exil. Il doit se rendre samedi après-midi à Waterloo, dans la banlieue de Bruxelles, pour une cérémonie d'accueil à partir de 16 heures.