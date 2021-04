Caraïbes : des milliers d'évacuations suite à l'éruption violente du volcan de l'île de Saint-Vincent

Eruption du volcan sur l'île de Saint-Vincent (9 avril) - © - - AFP

Une première éruption explosive de La Soufrière s’est produite vendredi dans la matinée, provoquant des colonnes de fumées jusqu’à 8 km de haut, suivie d’une seconde plus petite, ont rapporté les services de gestion des urgences, lançant l’alerte dans cette île de 100.000 habitants.

L’organisme de gestion des urgences redoute également que la pluie durcisse la cendre qui retombe sur l’île posant alors un danger pour la vie humaine, alors que les évacuations ont dû être un moment interrompues en raison du manque visibilité.

Des retombées de cendres ont été observées jusque dans le sud de l’île et l’aéroport international Argyle, fermé dans l’heure suivant l’éruption.

"Une fois qu’une éruption explosive a eu lieu, d’autres sont susceptibles de se produire", avait affirmé plus tôt dans la matinée le centre de recherche sismique de l’université des West Indies à Trinité-et-Tobago, autre archipel antillais, avertissant que "l’éruption explosive durerait probablement plusieurs jours voire plusieurs semaines".

La Soufrière – à ne pas confondre avec la Grande Soufrière en Guadeloupe – n’a pas connu d’éruption depuis 1979. L’éruption la plus importante, et la plus dévastatrice, s’est produite en 1902 et avait fait plus de 1000 victimes.

La menace d’une éruption volcanique imminente de la Soufrière avait entraîné l’annonce la veille d’un ordre d’évacuation d’urgence pour des milliers d’habitants. Quelque 16.000 d’entre eux vivent dans les zones "rouges" les plus exposées.

En milieu de journée, vendredi, "la plupart des personnes habitant dans les zones rouges de Saint-Vincent-et-les-Grenadines ont été évacuées", selon l’Agence caribéenne de gestion d’urgence des désastres (CDEMA).

Plus de 2300 personnes se sont réfugiées dans 62 abris d’urgence, et sont actuellement dépistées et vaccinées contre le Covid-19 par le ministère de la Santé, a précisé la CDEMA.