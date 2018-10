Cannabis: la légalisation serait une "option" pour le Mexique

Légaliser le cannabis, comme vient de le faire le Canada, est "une option très intéressante" pour mettre un terme à la violence que provoque le trafic de cette drogue douce au Mexique, a déclaré mardi le futur chef de la diplomatie mexicaine, Marcelo Ebrard.

"Nous avons en ce moment une discussion à ce sujet. Cela n'a aucun sens d'avoir une loi interdisant la possession ou la production de cannabis, et nous avons 9.000 personnes emprisonnées pour cela", a-t-il dit lors d'un point de presse à Montréal. "Nous avons beaucoup de violence dans le pays. Cela n'a aucun sens, car ça ne marche pas, le cannabis est là de toute façon, c'est un commerce", a-t-il déclaré après une intervention devant le Conseil des relations internationales de Montréal (Corim).

"Et vous dépensez des sommes considérables d'argent" pour réprimer le trafic de la drogue et "causez beaucoup de souffrance dans la population", a ajouté le diplomate. "Nous voudrons changer cela" et le Canada pourrait, selon lui, "assurément" être une source d'inspiration pour le gouvernement du président élu Andrés Manuel López Obrador, qui entrera en fonction le 1er décembre.

Le Canada a légalisé le cannabis mercredi dernier, provoquant directement des pénuries. Marcelo Ebrard a indiqué avoir discuté de cette mesure phare du gouvernement de Justin Trudeau avec des responsables canadiens lors d'un déplacement lundi à Ottawa.

"Nous croyons qu'il s'agit d'une option très intéressante à court terme pour le Mexique" pour ramener la paix dans le pays. Gangréné par les cartels qui se disputent violemment le contrôle des routes de la drogue, le Mexique a enregistré l'an dernier le chiffre record de 28.702 homicides.