Canicules, inondations... la faute au réchauffement climatique?

Sans être certain du lien de cause à effet entre le réchauffement climatique et ces manifestations, on peut affirmer qu'avec l'accentuation du réchauffement, elles se multiplieront. Ce n'est donc pas le réchauffement lui-même, avec les gaz à effet de serre, qui produit ces catastrophes. Mais bien son augmentation qui augmente la fréquence de ces catastrophes, qui existaient déjà auparavant.

Une chose est sûre : ces événements ne vont pas s'arrêter. Ils vont même devenir plus fréquents. Selon un rapport de 2015 du Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophes et les projections du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) , les catastrophes naturelles ne vont faire qu'augmenter.

Le réchauffement climatique est souvent incompris. Interprété, à tort, comme la cause de toutes les catastrophes naturelles du monde. S'il est indéniable aujourd'hui, il doit être étudié dans sa globalité et non en corrélation avec un événement très localisé.

Nous savions déjà que le Gulf Stream, le courant océanique qui joue un rôle important sur le climat, se déréglait. Mais maintenant, les scientifiques s'accordent pour dire que le Jet Stream en fait de même. En cause: les températures qui augmentent aux pôles, et cette fois, c'est bien le réchauffement climatique qui en est à l'origine. Le Jet Stream serait alors responsable des canicules de plus en plus fréquentes et longues, et des inondations.

Petite explication: ce courant aérien interfère avec les fronts d'air froid et chaud et modélise les dépressions et anticyclones. Les vents peuvent y circuler d'ouest en est à la vitesse de 360 km/h. Le courant est semblable à un fleuve sinueux. Sa forme et la vitesse des vents peuvent changer. Lorsque les différences de températures entre les deux masses d'air varient, le Jet Stream peut être accéléré ou ralenti. Quand l'écart entre les températures diminue, le courant faiblit et forme des ondulations nord-sud qui mènent à des blocages de ses ondulations.

C'est ce qu'il se passe en ce moment. L'Arctique se réchauffe à cause du réchauffement climatique. Les glaces fondent et réfléchissent moins la lumière. Résultat: la température augmente au pôle nord. La différence entre le climat de la calotte glaciaire et l'Europe s'amoindrit et le Jet Stream faiblit. La Belgique, ainsi que la France et d'autres pays d'Europe se trouvent actuellement sous l'influence d'une courbe sud du courant. Les conditions météorologiques se sont figées et les températures restent élevées. Les nuages de l'Atlantique n'avancent pas jusqu'à nos frontières pour nous apporter de la pluie. Nous sommes en période de canicule.

Au Canada, Montréal a atteint les 36,6°C le 2 juillet. La plus haute température depuis 147 ans. Mais la canicule qui touche le pays n'est pas seulement due au blocage du Jet Stream. À cet endroit, les hivers sont très froids et les étés étouffants, et certains le sont parfois plus que d'autres. En 2010 déjà, le pays faisait face à sa canicule la plus meurtrière.