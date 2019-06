Cancers, maladies respiratoires… Les ravages de la très polluante usine d'ArcelorMittal en Afrique du Sud

La pollution de l’air est le thème de la journée mondiale de l’Environnement, le 5 juin. Au sud de Johannesburg, l’usine sidérurgique d’ArcelorMittal, la plus grande du continent africain, ne respecte pas les normes antipollution.

A Vanderbijlpark, au sud de Johannesburg, certains habitants dorment avec les fenêtres fermées, même en été, pour ne pas respirer l’air nauséabond venant de la vieille usine de production d’acier, rachetée par ArcelorMittal en 2006. Les fours à coke brûlent chaque nuit, dégageant des émissions de CO2 et de dioxyde de soufre.

"Nous avons souvent des infections respiratoires", explique Ntundo Mnguni, qui habite juste en face. Son fils de 15 ans souffre d’irritations des yeux et de la peau. Selon une étude du ministère de l’Environnement, les niveaux de dioxyde d’azote dans toute la région du Vaal, en 2013-2015, étaient bien supérieurs aux normes admises.

" La pollution au cadmium a des effets à long terme "

Johan Dewing élève des vaches et des poules, près de la décharge de l’usine. Ses voisins sont tous partis à cause des cancers et autres maladies attribuées à la pollution de l’eau et de l’air. Le dernier fermier du coin s’est battu en justice, sans succès, pour que l’usine prenne en charge ses frais médicaux. La situation s’est toutefois améliorée : ArcelorMittal lui désormais fournit de l’eau potable, la décharge a été en partie réhabilitée même si on continuerait à y brûler illégalement des déchets et le chemin emprunté par la noria de camions est arrosé chaque jour pour diminuer la poussière qui empoisonne Dewing.