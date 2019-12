Cancans à l'Otan : une vidéo montre comment les autres dirigeants se moquent de Trump

La scène se déroule ce mardi soir lors d’une réception donnée à Londres à la veille du sommet du 70ème anniversaire de l’Otan. La journée a été tendue, surtout entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Le président français arrive le dernier. Il retrouve sous les lambris de Buckingham Palace les autres dirigeants de l’Otan. Le Premier ministre britannique Boris Johnson plaisante : "Ha, c’est pour cela que tu es en retard !".

Les caméras et les micros de la télé américaine CBS tournent… On n’entend que des bribes. La réponse de Macron est inaudible. Mais pas les répliques de Justin Trudeau, le Premier ministre canadien : "Il est en retard à cause de conférences de presse qui dépassent à chaque fois les 40 minutes". Son homologue néerlandais Mark Rutte rigole. Johnson est hilare. Trudeau en rajoute : "Son équipe de comm' est restée bouche bée…"

Tout le monde a noté que les conférences de presse données mardi par le président américain ont duré. Parfois plus longues que le tête à tête qu’elles sont censées résumer. C’est bien de Donald Trump dont les leaders de l’Otan se gaussent une coupe à la main…