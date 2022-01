Canaries : à la Palma, les habitants font face à "un océan de cendres" après l’éruption du volcan Cumbre Vieja

Le trois janvier dernier, les premiers habitants privés de maison par l’éruption du volcan Cumbre Vieja ont enfin pu rentrer chez eux. Sur 7000 évacués, ils sont 1000 à avoir été autorisés à regagner leur domicile cette semaine. Mais une fois la joie passée, ils réalisent vite que la vie ne sera plus comme avant.

Felix Rodriguez retire les cendres de son toit, le 4 janvier 2022. © AFP et Belga

Comme lui, Carmen Acosta 57 ans, a également pu retourner dans sa maison et même y dormir pour la première fois après plus de trois mois à l’hôtel. Pour elle, ce retour est un "cadeau des Rois mages", qui d’après la tradition, apportent des cadeaux aux enfants le six janvier.

Ses parents, octogénaires, vivent avec elle dans une petite maison modeste typique aux murs bleu vif. "On a encore beaucoup de choses à nettoyer. Même en six mois, on n’en viendra pas à bout. Il y a beaucoup de cendres, beaucoup d’ordures… C’est horrible", confie Carmen, navrée.