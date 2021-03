Canal de Suez bloqué : le porte-conteneurs "Ever Given" bloquant le canal de Suez remis à 80% dans la bonne direction

Le porte-conteneurs "Ever Given", coincé depuis mardi en diagonale du canal de Suez en Egypte, a été "tourné", et remis à 80% dans la bonne direction a annoncé l'Autorité du Canal de Suez (SCA).

Le bâtiment de 400 mètres de long qui obstrue l'importante voie maritime depuis près d'une semaine avait commencé à bouger, ce lundi matin, selon les sites de visualisation du trafic maritime Vesselfinder et myshiptacking.

L'arrière du navire de plus de 200.000 tonnes s'était éloigné de la rive ouest du canal selon ces sites, ce qu'avait confirmé une source sous couvert d'anonymat au canal de Suez.

L'Ever Given, un navire de 400 mètres de long, s'est échoué mardi dernier par vents violents au milieu d'une section sud du canal, voie navigable la plus courte entre l'Asie et l'Europe. A l'issue de nouvelles opérations de dragage et de creusement menées au cours du week-end, les techniciens de l'ACS et d'une équipe de la société spécialisée néerlandaise Smit Salvage se sont employés à dégager le navire à l'aide de remorqueurs lundi aux premières heures, a-t-on appris de sources proches du transport maritime.

Marée haute attendue

L'ACS a précisé lundi matin que l'Ever Given avait été redressé et que de nouvelles opérations de remorquage étaient programmées à marée haute en fin de matinée. Le trafic maritime dans le canal pourra reprendre une fois que le navire aura rejoint la zone des lacs, une section plus large du canal, a-t-elle ajouté.

Au moins 369 navires, parmi lesquels des dizaines de porte-conteneurs et des pétroliers, attendaient dimanche de pouvoir traverser, a précisé le président de l'ACS, Ossama Rabie, à un média égyptien.

"Il est très possible que l'activité de transport reprenne dès aujourd'hui midi", a-t-il ajouté lundi à la télévision publique. "Nous ne perdrons pas une seconde."

L'ACS se dit capable d'accélérer le rythme de transit des convois une fois que le canal sera de nouveau accessible.

2 jours et demi à 3 jours pour le trafic

Ossama Rabie a évalué de deux jours et demi à trois jours le temps nécessaire pour débloquer le trafic mais le groupe de transport maritime Maersk a prévenu lundi qu'il faudrait des semaines voire des mois pour effacer totalement les perturbations provoquées par l'incident.

"Nous avons du mouvement, ce qui est une bonne nouvelle, mais je ne dirais pas que nous sommes sortis d'affaire", a précisé quant à lui le PDG de Boskalis, maison mère de Smit Salvage, à la radio publique néerlandaise.

Eau à haute pression

De l'eau à haute pression va devoir être injectée sous la proue du navire pour retirer du sable et de l'argile mais si cela ne suffit pas, a-t-il averti, des conteneurs pourraient aussi devoir être retirés du bateau, ce qui retarderait considérablement les opérations de renflouage.

"La bonne nouvelle est que (le navire) a bougé. Mais il reste coincé dans la vase. Un deuxième grand remorqueur à manipulation d'ancre doit arriver ce matin. Espérons qu'ils parviendront à le libérer", a déclaré une source impliquée dans l'opération de sauvetage.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent que la poupe de l'Ever Given a été déplacée, ouvrant un espace dans le canal reliant la mer Rouge à la Méditerranée, par où transite 15% du transport mondial par voie d'eau.

Le président s'est félicité que les Egyptiens aient pu mettre fin à la crise

Le président égyptien, Abdel Fattah al Sissi, s'est félicité lundi que les Egyptiens aient réussi à mettre fin à la crise.

Les cours du pétrole ont nettement baissé à l'annonce de la remise à flot partielle de l'Ever Given.

Les coûts du transport maritime pétrolier ont quasiment doublé depuis l'échouement qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Maersk a précisé avoir redirigé 15 navires vers le cap de Bonne-Espérance après avoir calculé que le contournement de l'Afrique lui coûterait aussi cher que l'attente dans le canal.

6 jours ou plus pour faire passer les navires bloqués

Le géant du transport maritime estime à six jours ou plus le délai nécessaire pour faire passer tous les navires actuellement bloqués des deux côtés du chenal.

"Même lorsque le canal aura rouvert, les conséquences sur la

capacité et l'équipement mondial resteront significatives", a

ajouté Maersk dans une note adressée à ses clients.