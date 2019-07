Canada : une gigantesque chasse à l'homme pour retrouver deux jeunes criminels

C'est une traque surhumaine, qui aurait de quoi décourager les plus investis des policiers. Un territoire immense, avec ses zones marécageuses infestées de moustiques et peuplée d'animaux sauvages. La gendarmerie royale du Canada (la GRC) a même publié sur Twitter une photo d’un ours blanc repéré hier. Mais les forces de l’ordre en ont la conviction : c'est bien dans ces lieux reculés, au Manitoba, que se cachent les fugitifs les plus recherchés du Canada.