Campagne électorale en RDC: les atouts d'Emmanuel Shadary

Début officiel aujourd’hui de la campagne électorale en République démocratique du Congo. Un mois avant les élections du 23 décembre

Le scrutin est historique, car depuis l’indépendance du pays en 1960, il n’y a jamais eu de transition pacifique du pouvoir. Cette fois, il s’agira d’élire un successeur à Joseph Kabila qui dirige le pays depuis 18 ans. Et il ne peut pas se présenter pour un mandat supplémentaire. Il a désigné un dauphin, Emmanuel Shadary, un ancien ministre de l’Intérieur. Selon le politologue Dieudonné Wamu Oyatambwe, le candidat du pouvoir part avec une longueur d’avance : " il part avec une vraie longueur d’avance pour plusieurs raisons. La première est qu’il a malgré tout une famille politique, ce qu’on appelle aujourd’hui le FCC, le Front commun pour le Congo, qui semble bien soudé derrière sa candidature.

La deuxième raison, c’est que sa candidature a été annoncée depuis le mois d’août, et depuis lors, il est pratiquement en campagne, c’est-à-dire que les médias d’État parlent de lui, de lui et encore de lui tout le temps. Quand vous regardez la télé congolaise, c’est du Shadary du matin au soir. Donc, il est en campagne alors que les autres n’ont pas encore commencé. La troisième raison, de mon point de vue, est que, qu’on le veuille ou non, sur les 26 gouverneurs de province en RDC, tous sont membres de sa famille politique, et eux aussi sont en campagne sur le terrain pour Emmanuel Shadary. Et la dernière raison est l’éparpillement des candidats et la faiblesse absolue de l’opposition politique dans l’état actuel.

La campagne électorale doit prendre fin deux jours avant l’élection. Les premiers résultats provisoires sont attendus deux jours après