Camion de l'horreur: "J'ai traversé en même temps que de la viande congelée", témoigne un survivant

Alors que les circonstances du drame qui a coûté la vie à 39 ressortissants chinois dans un camion frigorifique près de Londres doivent encore être déterminées, voici un témoignage qui apporte un éclairage glaçant sur les conditions d'une traversée infernale. Ahmad al-Rashid est syrien, lui a survécu, et se livre à nos confrères de la BBC.

" Il faisait un froid de canard là-dedans, on pouvait à peine bouger mais pour nous rassurer ils ont dit que ça ne durerait pas plus de 2 heures". Seulement 2 heures plus tard, sur un parking de Calais, en France, le camion n'a pas bougé d'un centimètre. A l'intérieur de la remorque, Ahmad al-Rashid et ses compagnons d'infortune sont pris au piège, impuissants. "Les gens ont commencé à geler littéralement, ils toussaient, et c'est là qu'on a commencé à frapper contre la paroi, frapper pour qu'un passeur vienne nous sortir de là, car tout est verrouillé de l'extérieur."

Nous sommes en 2015, Ahmad al-Rashid est sur les routes depuis près de 55 jours, et cette traversée de la Manche, point final de son périple vers la Grande-Bretagne, reste, 4 ans plus tard, gravé profondément en lui. "Voyager des frontières de la Syrie au Royaume-Uni, cela impliquait de franchir de nombreuses frontières, terrestres et maritimes, mais avec du recul je pense que la partie la plus difficile et la plus dangereuse a été en France, à Calais, car c’est là que se déroulaient de nombreuses activités criminelles."

Sur place, le Syrien doit composer avec des trafiquants qui, sans scrupules, monnayent les passages clandestins à bord de camions frigorifiques. "On m'a mis à l'arrière d'un congélateur et j'ai fait la traversée en même temps que du poulet et de la viande congelés." Une expérience qui, à l'instar du destin tragique des 39 migrants chinois, aurait pu lui coûter la vie, mais en pareille situation le désespoir l'a forcée à mettre sa vie en danger. "Maintenant quand je repense à cette traversée, je me dis que c’est impossible, c’est fou, je n’aurais jamais dû la faire, mais à l'époque je fuyais les bombardements dans mon pays, et avec du recul je crois que je le referais."