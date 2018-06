Cameroun: la capitale Douala croule sous les ordures ménagères

La situation empire de jours en jours et dure depuis plusieurs mois. Les habitants de la capitale du Cameroun Douala voient des montagnes de déchets s'entasser dans les rues et près des maisons; dégageant une odeur nauséabonde.

L'unique entreprise de ramassage des ordures Hysacam rencontre des problèmes pour se faire payer par les autorités. En 2016, déjà il y avait eu de gros problème de ramassage des immondices.

Alexis Tchoufang, commerçant raconte : "Ces tas d’ordures vraiment cela nous met mal à l’aise. On ne peut plus exercer nos activités en paix parce que, quand on s’approche, regardez nous avons une brocante à coté, regardez quand un client s’approche là pour regarder la marchandise, il ne peut pas passer. Il est étouffé par les ordures, la saleté. Ce n’est vraiment pas bon."

Fabien Edong, enseignant renchérit : "Avec les impôts que nous payons tous les jours ici au Cameroun et avec la CAN (Coupe d'Afrique des nations de football 2019 NDLR) que nous allons organiser d’ici peu, on ne sait pas pourquoi, ne serait-ce que les ordures, on n’arrive pas à se débarrasser."