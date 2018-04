Cameroun: l'exploitation de l'or crée des "lacs de la mort"

L'exploitation de l'or dans l'est du Cameroun est source de vives tensions. D'abord, il y a ces parcelles cultivables qui ont pratiquement disparu pour laisser place aux engins des compagnies minières. Et puis, ces mêmes compagnies minières laissent leur ancienne mine d'or à l'abandon. Soit une centaine de trous remplis d'eau où l'on ne compte plus les morts par noyade, en plus des éboulements.

La probabilité de tomber sur une pépite est mince, tant leurs outils sont légers. Mais dans l'est du Cameroun, les chercheurs d'or grattent inlassablement la terre, sous un soleil de plomb.

Difficile pour des villageois désargentés de rivaliser avec les professionnels miniers. Ils sont chinois pour la plupart et leur lourd travail d'extraction laisse des traces dans la région. D'anciennes mines d'or désaffectées sont devenues des lacs. Noyade ou risque d'éboulement, 50 personnes y ont laissé la vie, depuis l'an dernier.