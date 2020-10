Camden, la ville américaine qui a réussi la réforme de sa police

Car à ce moment-là, elle était réputée pour être l’une des villes les plus dangereuses des Etats-Unis. Et à l’heure où certains veulent ‘définancer’la police, Camden se félicite d’avoir déjà réformé la sienne. En 2014, il y a eu 64 plaintes déposées contre la police pour usage excessif de la force ; l’an dernier, trois seulement… Son expérience pourrait même devenir un modèle au niveau national si les démocrates remportaient l’élection présidentielle le 3 novembre.

L’exemple à travers le pays

"On a reçu des centaines d’unités de police différentes : de Nouvelle-Orléans, de New York, de Philadelphie, qui viennent voir comment on fait les choses, s’enorgueillit le capitaine Rodriguez, le chef de la police de proximité du County de Camden. Avant que George Floyd ne soit tué, le commissaire à la sécurité de la police de l’État du Minnesota est même venu, et époustouflé par nos façons de faire, nous avait dit qu’il y avait beaucoup à changer dans ses unités. On a vraiment changé la culture du département de la police".

Si la ville est souvent citée en exemple par les partisans de " Defund the Police ", les circonstances n’étaient pas les mêmes : c’est à cause d’une crise budgétaire – et non suite à des violences policières – que Camden a mis à pied l’ensemble de sa police municipale, puis a recréé de toutes pièces une force de police dépendant du comté. " Cela nous a permis de sortir des sentiers battus ", explique la maire de l’époque, Dana Redd, qui n’a pas du tout privé de fonds cette nouvelle force, bien au contraire !

La force a été construite autour de trois axes : la police de proximité, qui tisse des liens avec les résidents, et devait réinstaller la confiance, alors que les policiers mis à pied étaient réputés pour être très corrompus. La ville a également obtenu des bourses pour miser sur le déploiement technologique : toutes les voitures de patrouilles sont équipées d’ordinateurs pour permettre une rédaction des rapports simplifiée ; plus de 300 caméras ont été installées dans la ville, scrutées 24h/24 par des agents ; un système capable de reconnaître les tirs et d’identifier les armes a été créé. Enfin, cette police locale travaille en bonne coordination avec les équipes du procureur, le FBI, la DEA, ce qui lui permet de mieux cibler les arrestations.