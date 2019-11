Cambriolage dans un musée en Allemagne: les images de l'attaque diffusées par la police

Cambriolage dans un musée en Allemagne: la police diffuse les images de l'attaque - © Tous droits réservés

Cambriolage dans un musée en Allemagne: les images diffusées par la police - 26/11/2019 Des bijoux en diamant du XVIIIe siècle d'une valeur "inestimable" ont été dérobés lundi dans un musée de Dresde, dans l'est de l'Allemagne, un cambriolage spectaculaire qui a choqué le pays. Lundi à l'aube, au moins deux cambrioleurs sont parvenus à s'introduire dans le musée de "La Voûte verte", qui possède une collection de trésors unique en Europe. "En quelques minutes" seulement, selon la police, ils sont parvenus à s'emparer de nombre de bijoux et de pièces faits de pierres précieuses, notamment une épée sertie de plus de 700 diamants. La vitrine visée par le cambriolage renferme trois parures de diamants comportant des dizaines de pièces. La directrice des collections d'art d'Etat de Dresde, Marion Ackermann, a parlé d'un préjudice d'une valeur historique et culturelle "inestimable" et non chiffrable. "Nous ne pouvons pas les réduire à une valeur car elles ne sont pas à vendre", a expliqué Mme Ackermann.