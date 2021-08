Californie : le village de Greenville, 800 habitants, englouti par les flammes du Dixie Fire

Des ordres supplémentaires d’évacuation ont été émis jeudi face à la propagation du Dixie Fire , un gigantesque incendie en Californie qui a ravagé la veille une localité du nord de l’Etat, tordant des lampadaires sous la chaleur et détruisant plusieurs bâtiments historiques.

Ce brasier dévaste la Californie septentrionale depuis trois semaines, attisé par des vents continus et par les effets du changement climatique, notamment une chaleur étouffante et une sécheresse alarmante dans la région. Il a désormais parcouru plus de 110.000 hectares.

Des clichés d’un photographe de l’AFP montrent des lampadaires métalliques pliés en deux par la chaleur de l’incendie et quelques rares structures encore debout.

Une station-service, un hôtel et un bar ont été détruits, de même que certains bâtiments vieux de plus d’un siècle, dans cette ville construite lors de la ruée vers l’or californien au milieu du 19e siècle.

Le feu a atteint Greenville à environ 16h00 mercredi (23h00 GMT), selon Jake Cagle, chef de section au sein de l’équipe de gestion de crise.

Nous avons des pompiers qui se retrouvent face à des armes braquées sur eux

Dans une vidéo publiée mercredi soir, il a indiqué que les pompiers étaient retardés par des personnes ne suivant pas les ordres d’évacuation, les obligeant à sacrifier du temps et des ressources pour leur venir en aide.

"Nous avons des pompiers qui se retrouvent face à des armes braquées sur eux, à cause de personnes qui ne veulent pas évacuer", a expliqué M. Cagle.

Quelque 2000 habitants de Californie avaient été appelés mercredi à évacuer "immédiatement" leur domicile à l’approche des flammes. Les autorités ont par ailleurs demandé jeudi aux habitants des villes de Taylorsville et Westwood, situées au sud et au nord de Greenville, de quitter leur domicile pour se protéger.