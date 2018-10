Ça plane au Canada: transporter du cannabis sera autorisé à bord des avions

Les Canadiens pourront bientôt transporter jusqu'à 30 grammes de cannabis dans leurs bagages, à main ou en soute, à bord des avions sur les vols intérieurs, avec la légalisation prochaine de cette drogue douce, a annoncé jeudi le gouvernement.

"A partir du 17 octobre 2018, les passagers pourront transporter une quantité légale de cannabis, soit 30 grammes, dans leurs bagages placés en cabine ou en soute, s'ils voyagent sur un vol intérieur", a dit à l'AFP Delphine Denis, porte-parole du ministre des Transports Marc Garneau.

La possession de cannabis à bord de vols internationaux restera illégale, même à destination d'Etats américains ayant légalisé l'usage récréatif de la marijuana, comme l'Etat de Washington. Les contrevenants s'exposeraient à "de lourdes sanctions pénales", a souligné Mme Denis, la vente et la consommation de cannabis étant interdites par la loi fédérale américaine. Fumer à bord des avions restera aussi interdit. Le ministère des Transports installe actuellement une nouvelle signalisation informant les voyageurs des règles applicables dans les aéroports, les gares ferroviaires et maritimes, et le long des autoroutes menant aux Etats-Unis.