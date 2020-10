"C' est désormais la ville la plus sûre du monde!": Wuhan est passée de ville martyr à "symbole de la victoire" contre le virus

Les autorités locales font tout pour attirer les visiteurs en ouvrant notamment la gratuité à plus de 400 de ses sites touristiques, une initiative qui ravit les vendeurs ambulants. “On attendait le retour des touristes depuis tellement longtemps, les ventes ont enfin pu reprendre”, lâche dans un sourire une vendeuse de pin’s. Plus loin, un restaurateur tempère : “Il y avait deux fois plus de personnes l’an dernier à la même période”.

La Chine a depuis plusieurs mois endigué l’épidémie sur son sol grâce à de stricts contrôles, au port du masque généralisé, aux mesures de confinement et aux applications de traçage. Seuls quelques nouveaux malades sont recensés chaque jour, la quasi-totalité étant des Chinois revenus de l’étranger et placés en quarantaine dès leur arrivée .

Autrefois déserté au plus fort du confinement, l’aéroport international de Tianhe de Wuhan a repris son activité habituelle, et les visiteurs venus de tout le pays se pressent de nouveau à ses portillons.

Le soir, les restaurants sont de nouveaux bondés et les clients fument et boivent dans les bars de la mégalopole. Les marchés de nuit comme les stands de street food ont repris leur habits de lumière et les gratte-ciels scintillent de mille feu. “Nous sommes heureux d’accueillir tout ce monde et sommes très fiers de montrer le vrai visage de notre ville”, confie un photographe amateur subjugué par ce spectacle.