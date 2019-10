"C'est cela que l'Histoire retiendra": Louis de Bourbon, petit-fils de Franco, crée l'émoi sur Twitter

C’est un tweet qui a choqué de nombreux descendants de victimes du régime franquiste et d’utilisateurs du réseau social Twitter. Louis de Bourbon, petit-fils du dictateur Franco, y a posté une photo le montrant porter le cercueil de son grand-père au moment de son exhumation ce vendredi. Dans son tweet, Louis de Bourbon, exprimait "une intense émotion en portant le cercueil de (son) grand-père", ajoutant que "l’acte (l’exhumation, ndlr) est inqualifiable". Louis de Bourbon qui est aussi, selon les légitimistes, héritier au trône de France conclut son tweet par "la monarchie a été réinstituée par le Général Franco. C’est cela que l’Histoire retiendra."

Le cercueil du général Franco a en effet été retiré ce vendredi de son mausolée monumental, la "Valle de los caidos", et réenterré près de Madrid, dans un cimetière plus discret. Tout cela a lieu 44 ans après la fin du régime de Franco dont les plaies ne sont toujours pas refermées. Ce déplacement du cercueil, voulu par le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez, avait pour but de "déglorifier" ce mausolée afin qu’il ne puisse plus être un "lieu d’apologie" du franquisme.