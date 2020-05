Burundi : qui va devenir le nouveau président ?

L’actuel le chef de l’État aurait préféré un civil, Pascal Nyabenda, le président de l’Assemblée nationale, pour lui succéder. Mais il aurait cédé face à ces généraux déterminés à ce qu’un militaire reste au sommet du pouvoir. M. Ndayishimiye, qui ne fait pas partie de ce groupe de généraux, leur est donc redevable et pourrait avoir du mal à s’émanciper". "Il devra marcher sur une dangereuse corde raide dans les hautes sphères du parti au pouvoir" entre "des intérêts puissants et concurrents , note d’ailleurs l’Initiative.

Le général Ndayishimiye devient secrétaire général du parti au pouvoir en 2016. Il a plutôt prôné la tolérance politique et ne paraît pas avoir été directement impliqué dans des violations des droits de l’homme. Mais il ne les a pas empêchées non plus.

D’abord critique à l’égard de notre pays en tant qu’ancien colonisateur et de l’Union européenne en général, il se serait montré plus conciliant ces derniers temps.

Agathon Rwasa, l’opposant devenu trop populaire

Mais cette succession à la tête du pouvoir pourrait ne pas se dérouler aussi facilement que selon les plans imaginés par le président sortant. Un candidat de l’opposition, Agathon Rwasa est devenu de plus en plus populaire pendant la campagne. Une partie de la population n’admet plus la terreur et les répressions imposées par la milice du CNDD-FDD, les Imbonerakure.

C’est donc en assistant massivement aux meetings de l’opposant Agathon Rwasa et de son parti, le CNL, qu’une partie du pays a montré qu’elle aspirait désespérément à un changement de régime. Mais si la popularité de M. Rwasa est reconnue il reste une inconnue de taille.

Comment va se dérouler le scrutin ? Vu l’absence d’observateurs étrangers qui n’ont pas été admis par le pouvoir en place, on peut craindre des fraudes massives, alors que la population est si désireuse d’alternance au pouvoir qu’elle risque fort de ne pas accepter une éventuelle défaite de Rwasa. La crainte est donc bien réelle de voir le pays sombrer dans les pires violences.

Le désintérêt apparent de la communauté internationale pour ce petit pays, l’un des plus pauvre du monde, est évidemment encore plus frappant en pleine pandémie de coronavirus. Au risque peut-être d’assister de loin à une nouvelle tragédie.