Burundi : le parti au pouvoir tient son candidat pour la présidentielle

Avec l'arrivée au pouvoir de la rébellion hutu en 2005, Evariste Ndayishimiye va occuper tour à tour les postes de ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, de chef de cabinet militaire et civil à la présidence de la république puis plus récemment de patron du parti au pouvoir.

Evariste Ndayishimiye est par ailleurs un fervent catholique (alors que Pierre Nkurunziza est d'obédience évangéliste, pasteur et mène des prières et croisades religieuses). Caractère qu'il a souligné en acceptant sa nomination et en remerciant Pierre Nkurunziza: "Excellence, à part le fait d’être notre guide permanent, vous êtes notre Moïse. Avec votre soutien, je suis prêt à affronter tous les combats".

Quel avenir pour Pierre Nkurunziza ?

Le président sortant respecte ici sa promesse de ne pas se représenter lors du scrutin présidentiel de 2020. Il y a cinq ans, sa candidature à un troisième mandat avait en effet suscité une fronde au sein de son parti, provoqué des manifestations dans les rues de Bujumbura et engendré une répression importante. Les violences électorales ont fait 1200 morts et déplacé plus de 400.000 personnes entre avril 2015 et mai 2017, selon les estimations de la Cour pénale internationale.

Pour autant, "Pita" ne s'éloigne pas définitivement du pouvoir. Il reste à la tête de l'importantissime "conseil des sages" du CNDD-FDD, sorte de conseil central qui donne les injonctions à suivre. Par ailleurs, les spéculations vont bon train concernant un futur poste au sein de l'exécutif (tentera-t-il de devenir Premier ministre? Occupera-t-il la tête d'un conseil stratégique chapeautant la Sécurité et le Renseignement?) voire même au sommet d'une monarchie restaurée!