Burkina : l'Etat islamique revendique l'attaque de la base militaire d'Arbinda

Le groupe Etat islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP) a revendiqué vendredi l'attaque de la base militaire d'Arbinda au Burkina Faso, dans laquelle sept militaires ont été tués mardi, selon SITE Intelligence, un organisme américain de surveillance des mouvements extrémistes.

L'ISWAP n'a pas revendiqué en revanche la mort des 35 civils, dont 31 femmes, également tués mardi dans la ville d'Arbinda, faisant de cette action, avec 42 morts au total, l'attaque la plus meurtrière subie par le Burkina Faso depuis le début des violences jihadistes il y a cinq ans.

"Un des chevaliers du martyr a fait exploser son véhicule chargé d'explosifs dans la base militaire (...) puis des soldats du califat ont attaqué la base (...) pendant plusieurs heures (...) tuant sept éléments", selon le message de l'ISWAP publié par SITE, traduit de l'arabe en anglais.

L'ISWAP est une faction du groupe jihadiste nigérian Boko Haram affiliée à l'Etat islamique.

L'attaque d'Arbinda, une commune rurale de la province du Soum, dans le nord du Burkina, a été lancée mardi à l'aube "par plus de 200 individus lourdement armés, à bord de pick-up et de motocyclettes", et a "duré près de trois heures", avait expliqué à l'AFP une source sécuritaire.

"Pendant que le détachement (militaire) essuyait des tirs nourris, un autre groupe d'individus armés s'en est pris aux populations civiles, majoritairement des femmes, dont des personnes déplacées qui avaient trouvé refuge à Arbinda", avait précisé une autre source sécuritaire.

Six civils et une vingtaine de soldats ont aussi été blessés lors de l'assaut, selon le gouvernement burkinabè, qui a décrété deux jours de deuil national, mercredi et jeudi.