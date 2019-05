Burkina : l’armée française libère quatre otages, deux militaires tués

Les deux Français, Patrick Picque et Laurent Lassimouillas sont attendus ce week-end à Paris. Ils avaient été enlevés le 1er mai dernier lors d’un séjour touristique au Bénin, pays jusque-là épargné par l’insécurité en Afrique de l’Ouest.

Les forces spéciales françaises ont libéré quatre otages – deux Français, une Américaine et une Sud-coréenne – lors d’une intervention « complexe » dans le nord du Burkina Faso, au cours de laquelle deux militaires français ont été tués, ont annoncé vendredi les autorités.

Les Français Laurent Lassimouillas et Patrick Picque, deux des quatre otages libérés - © STR - AFP

« C’est avec émotion et tristesse que j’adresse mes pensées aux familles des deux militaires décédés, à leurs proches, à leurs frères d’armes et à l’ensemble des commandos marine », a réagi la ministre des Armées Florence Parly dans un communiqué séparé.

Le président Emmanuel Macron « s’incline avec émotion et gravité devant le sacrifice de nos deux militaires, qui ont donné leur vie pour sauver celles de nos concitoyens » et « adresse ses sincères condoléances à leurs familles ».

Au cours de leur libération, « deux militaires ont trouvé la mort au combat, le maître Cédric de Pierrepont et le maître Alain Bertoncello, tous deux officiers mariniers au sein du commandement des opérations spéciales », qui supervise les forces spéciales françaises, précise l’Elysée.

Morts pour la France cette nuit au Burkina Faso, les commandos marine Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello ont sacrifié leur vie pour sauver celle de 4 otages, désormais libres. Je pense à leurs familles, à leurs frères d’armes. Toute la Nation s’incline devant leur courage. pic.twitter.com/AiLn6iVCxw

La ministre félicite par ailleurs « l’ensemble des forces ayant mené cette opération complexe, ainsi que tous ceux qui y ont contribué », en saluant notamment « le précieux soutien de nos alliés américains dans la conduite de cette opération » et la « coopération » des « autorités béninoise et burkinabè ».

« Cette opération audacieuse » a été « rendue possible par la mobilisation des moyens de Barkhane (force française de 4500 hommes déployée au Sahel, ndlr), l’implication des forces burkinabè et le soutien américain en renseignement », précise le chef d’état-major français, le général François Lecointre, dans un autre communiqué.

Pas d’indication sur l’identité des preneurs d’otages

Quatre ravisseurs ont été tués pendant cette opération, selon l’état-major, qui ne donne pas d’indication sur l’identité du groupe preneur d’otages.

Selon des experts et des sources sécuritaires, le nord des pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest, comme le Togo et le Bénin, est devenu vulnérable ces derniers mois face à la stratégie d’expansion et de multiplication des fronts adoptée par les groupes armés.