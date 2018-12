Burkina Faso: l'"état d'urgence" a été décrété dans plusieurs provinces

"L'état d'urgence" a été décrété lundi dans plusieurs provinces du Burkina Faso, en proie des attaques djihadistes récurrentes, a annoncé le ministre burkinabè de la Communication Remis Fulgance Dandjinou.

"Le président du Faso a décidé de déclarer l'état d'urgence dans certaines provinces du Burkina Faso. Il a également donné des instructions pour des dispositions sécuritaires particulières sur toute l'étendue du territoire", a déclaré Remis Fulgance Dandjinou, à la sortie d'un conseil des ministres extraordinaire sur la "situation sécuritaire" alors que dix gendarmes ont été tués jeudi dans une embuscade à Toeni, une localité située au nord-ouest de Ouagadougou.

Le Burkina Faso est confronté depuis trois ans à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières. Les attaques attribuées aux groupes djihadistes Ansaroul Islam et Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM) et à d'autres groupuscules, ont ainsi fait plus de 270 morts depuis 2015. Ouagadougou, la capitale, a été frappée à trois reprises, avec un bilan total de près de 60 morts.

L'État d'urgence concerne "plusieurs provinces" à l'intérieur de sept régions (sur les 13 que compte le pays), a indiqué Remis Fulgance Dandjinou, citant les régions des Hauts Bassins, de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, du Centre-est, de l'Est, du Nord et du Sahel. Les détails sur les provinces concernées seront précisés dans un décret présidentiel, a-t-il souligné.

"Ces dispositions (...) ont pour objectif d'assurer avec sérénité et efficacité la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso et de ramener la quiétude au sein des populations", a-t-il justifié. L'état d'urgence accorde notamment des pouvoirs supplémentaires aux forces de défense et de sécurité dont celui d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit. Certaines libertés fondamentales peuvent être restreintes, comme la liberté de circulation.