Burkina Faso : face aux violences djihadistes, les forces de sécurité semblent désemparées

Le Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est en proie à de fréquentes attaques djihadistes, souvent entremêlées à des conflits intercommunautaires, qui ont fait plus de 900 morts depuis 2015, et contraint 860.000 personnes à fuir leurs foyers.

Sous-équipées et mal entraînées, les forces de sécurité n’arrivent pas à enrayer la spirale de violences malgré l’aide de forces étrangères, notamment de la France, présente au Sahel avec 5100 hommes dans le cadre de l’opération Barkhane.

Les attaques se sont même intensifiées depuis 2019 jusqu’à devenir quasi quotidiennes.

La fin de l’accalmie

En 2015, le Burkina Faso, longtemps épargné par les groupes armés actifs au Sahel, est confronté à des attaques, qui touchent pour la première fois plusieurs localités frontalières du Mali et du Niger.

Attaques et enlèvements sont régulièrement perpétrés, notamment dans le Nord, contre des représentants de l’Etat.

Souvent entremêlées à des confits intercommunautaires, les violences djihadistes étaient parties du nord du Mali en 2012, avant de se propager au Burkina Faso et au Niger. Renversé fin 2014, l’ancien président Blaise Compaoré, qui négociait régulièrement avec les groupes islamistes, jouant les médiateurs régionaux avait fait du Burkina "un sanctuaire" pour les djihadistes, selon une source sécuritaire.

La capitale frappée

Le 15 janvier 2016, trente personnes, majoritairement des Occidentaux, sont tuées et 71 blessées lors d’un raid djihadiste contre l’hôtel Splendid et le restaurant Cappuccino à Ouagadougou.

L’attentat, le premier de ce type dans le pays, est revendiqué par le groupe djihadiste Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), qui l’attribue au groupe Al-Mourabitoune de l’Algérien Mokhtar Belmokhtar.

►►► Lire aussi : ces pays d’Afrique de l’Ouest gangrenés par le djihadisme

Le 13 août 2017, deux assaillants ouvrent le feu sur un café-restaurant, Aziz Istanbul, situé sur la principale avenue de la capitale, faisant 19 morts, dix Burkinabè et neuf étrangers.

Le 2 mars 2018, des attaques simultanées visent l’état-major, en plein centre-ville, et l’ambassade de France : huit militaires sont tués et 85 personnes blessées.

L’attentat est revendiqué par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), lié à Al-Qaïda. Pour la première fois, les assaillants ont utilisé une voiture piégée.

Massacres

Le 19 août 2019, 24 soldats sont tués dans l’attaque d’une base militaire à Koutougou (nord), près de la frontière malienne.

Le 6 novembre, un carnage contre un convoi d’employés de la mine d’or de Boungou (est) fait 38 morts.

Le 24 décembre, 200 individus lourdement armés attaquent la base militaire et la ville d’Arbinda, près de la frontière malienne. L’attaque djihadiste, le pire depuis cinq ans, fait 42 morts, 35 civils et sept militaires.

Le 20 janvier 2020, 36 civils sont tués dans une attaque contre des villages de la province du Sanmatenga (nord), qui accueille de nombreux camps de réfugiés et déplacés.

Le 25 janvier, un nouveau massacre fait 39 morts sur un marché du village de Silgadji (nord), où des hommes sont exécutés après avoir été séparés des femmes.

Lieux de culte ciblés

Le 16 février, une attaque armée contre une Église protestante fait 24 morts à Pansi (nord).

Les attaques attribuées à des groupes djihadistes, contre les églises ou des religieux chrétiens se sont multipliées. Des mosquées et des imams ont aussi été ciblés.

Représailles contre les Peuls

Les attaques djihadistes ont alimenté des violences intercommunautaires notamment contre les Peuls accusés de soutenir les djihadistes.

Le 8 mars 2020, au moins 43 civils sont tués au cours d’attaques contre des villages peuls dans la province du Yatenga (nord).

Selon des sources locales, les assaillants sont "des groupes d’autodéfense qui agissent en représailles aux attaques djihadistes".

Amnesty International confirme l’implication de groupes d’autodéfense dans les tueries de Peuls.

Le 20 avril, Human Rights Watch accuse les forces de sécurité d’avoir exécuté 31 habitants de Djibo (nord), "lors d’une parodie brutale d’opération antiterroriste" le 9 avril.

Selon l’enquête menée par HRW, les forces de sécurité ont ciblé des hommes de la communauté peule, une ethnie semi-nomade sahélienne parmi laquelle les groupes islamistes recrutent particulièrement, selon des experts.

Ecoles visées

Les groupes armés islamistes visent depuis 2017 enseignants et écoles, invoquant leur opposition à l’éducation occidentale et aux institutions gouvernementales.

La multiplication des attaques djihadistes a entraîné la fermeture de 2500 établissements scolaires, privant 350.000 élèves d’accès à l’éducation, selon un rapport de HRW, rendu public fin mai.

Au moins 222 travailleurs de l’éducation ont été "victimes d’attaques terroristes", selon le ministère de l’Education.