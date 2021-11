Bulgarie : un accident de car fait au moins 46 morts, dont un Belge

Un Belge figure parmi les victimes de l'accident de car en Bulgarie, dans lequel 46 personnes, dont cinq enfants, sont mortes dans la nuit de lundi à mardi, a indiqué Vladimir Krstevski de l'ambassade de Macédoine du Nord à Sofia à la radio nationale bulgare.

D'après le procureur général adjoint Borislav Sarafov, la plupart des victimes sont originaires de Macédoine du Nord. Un Belge se trouve également parmi les personnes décédées dans l'accident. Nombre de victimes doivent toutefois encore être formellement identifiées.

Le drame est survenu vers 2h du matin (1h heure belge) sur l'autoroute près du village Bosnek, à 40 km au sud de Sofia. Cinquante passagers et deux chauffeurs se trouvaient dans le car.

Selon le ministère bulgare de l'Intérieur, le bus, qui venait d'Istanbul et se dirigeait vers Skopje en passant par la Bulgarie, avait des plaques d'immatriculation macédoniennes. Le car a heurté la glissière de sécurité pour une raison indéterminée à ce stade, s'est renversé et s'est embrasé. Peu de passagers ont pu échapper au feu.

L'endroit où l'accident s'est produit est connu pour être accidentogène, a déclaré le maire d'une municipalité voisine à la radio nationale bulgare. Le Premier ministre bulgare intérimaire, Stefan Yanev, s'est immédiatement rendu sur les lieux. "C'est une énorme tragédie", a-t-il déclaré, avant de présenter ses condoléances aux familles des victimes.

La Bulgarie a enregistré en 2019 quelque 628 morts sur la route et 463 en 2020. Il s’agit d’un des bilans les plus élevés de l’Union européenne en raison du mauvais état des routes, de la vétusté du parc automobile et des fréquents excès de vitesse.