Bulgarie: la journaliste Victoria Marinova retrouvée violée et assassinée

Elle s’appelait Victoria Marinova, elle avait 30 ans. Ce samedi soir, elle a été agressée sexuellement et tuée à Roussé, cinquième plus grande ville de Bulgarie. Elle travaillait pour la chaîne locale TVN et enquêtait sur des affaires de corruption.

Reporters sans Frontières et la fédération européenne des journalistes se disent attristés par la nouvelle.

Dans un communiqué, l'Association des journalistes européens a déclaré : "La Bulgarie est choquée par l'annonce de l'assassinat de Victoria Marinova, directrice administrative et animatrice de télévision à la télévision régionale TVN Ruse. Nous exprimons nos sincères condoléances à la famille et aux proches de la jeune femme. AEJ-Bulgarie insiste pour que les autorités mènent une enquête efficace et rendent justice aux responsables de cet acte brutal. AEJ-Bulgarie insiste pour que tous les motifs possibles du meurtre soient pris en compte, y compris celui qui a trait à son travail de journaliste. Cependant, tant qu’il n’y a pas de faits solides et prouvés, les spéculations selon lesquelles l’incident est lié à la liberté d’expression dans le pays sont inacceptables."

C'est le troisième cas de journaliste assassiné dans l’UE ces 12 derniers mois.

En février dernier, Jan Kuciak avait été assassiné en Slovaquie. Daphne Caruana Galizia a, elle, été tuée à Malte en octobre.