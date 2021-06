Budget UE et État de droit: la Commission va consulter le Conseil sur la conditionnalité de la mesure

La Commission européenne a déjà établi un projet de lignes directrices pour l'application du mécanisme "Etat de droit", nouveauté du budget pluriannuel 2021-2027 de l'UE. Elle demandera la semaine prochaine au Parlement et au Conseil leur avis pour élaborer encore ce document. Le commissaire au Budget Johannes Hahn l'a confirmé mardi en conférence de presse à l'issue de la réunion du Collège des commissaires, affirmant que cela ne rentre pas en conflit avec l'engagement pris par les 27 d'attendre d'abord que la Cour de Justice de l'UE se prononce.

Présenté comme un mécanisme de "conditionnalité" des financements européens au respect de l'Etat de droit par un pays membre, cette nouveauté avait créé beaucoup de tensions l'an dernier, dans les tractations pour établir le cadre budgétaire 2021-2027 de l'Union et le plan de relance qui y est associé.

La Pologne et la Hongrie rejetaient en bloc cette idée ardemment défendue par le Parlement européen. Le mécanisme finalement établi est plus pointu: il s'agit de protéger les intérêts financiers et la gestion budgétaire de l'UE, d'éviter que des sous européens soient liés directement à une violation ou potentielle violation des principes de l'Etat de droit.

Les chefs d'Etat et de gouvernement avaient également, en décembre, décidé d'apaiser le débat en déclarant que la Commission n'entamerait aucune procédure de ce type avant que la Cour de Justice de l'UE n'ait eu l'occasion de se prononcer sur ce nouveau mécanisme. Varsovie et Budapest se sont entre-temps tournées vers la CJUE. Même si le mécanisme Etat de droit est déjà légalement en vigueur, la Commission doit, selon les engagements du Conseil, attendre l'aboutissement de cette procédure pour définir un "guide pratique" pour le traduire dans les faits.