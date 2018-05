Budget pluriannuel de l'UE: près de 20 milliards d'euros pour l'Europe de la défense

Une enveloppe globale de près de 20 milliards d'euros est prévue pour la Défense européenne dans le projet de budget de 1.279 milliards d'euros présenté mercredi par la Commission européenne pour la période 2021-2027.

Le Fonds européen de Défense se taille la part du lion avec une dotation pour l'ensemble de la période de 8,5 milliards pour l'industrie de la défense et une autre de 4,1 milliards pour la recherche et le développement conjoints de technologies et d'équipements, soit 13 milliards d'euros pour la période.

Une seconde enveloppe de 6,5 milliards d'euros est consacrée à la mobilité militaire en Europe. Compétence des Etats membres, la Défense est un poste nouveau dans le budget européen.

Aucun euro n'avait été prévu pour la mobilité militaire sur l'exercice 2014-2020 et la dotation du Fonds européen de Défense était de 590 millions d'euros.

Contribution à l'OTAN

"L'Union européenne ne peut pas se substituer aux Etats membres pour la défense, mais elle peut encourager leur collaboration pour développer les technologies et les équipements nécesaires pour faire face aux défis posés pour sa sécurité et sa protection", a expliqué l'exécutif européen.

"L'UE intensifie sa contribution à la sécurité et à la défense collective de l'Europe, en étroite collaboration avec ses partenaires, à commencer par l'OTAN", a précisé la Commission.