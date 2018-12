Budget européen: comment combler les 11 milliards d'euros que versait le Royaume-Uni?

Négocier un budget européen est traditionnellement une étape compliquée. Les discussions sont généralement longues et difficiles. Il faut dire que l'enjeu est de taille: c’est le moment où les Européens décident quel montant sera attribué aux différents programmes européens pour les 7 années à venir. En l’occurrence, il s'agit cette fois de la période 2021-2027.

Cette fois, l'exercice est d'autant plus complexe que le Royaume-Uni s'apprête à quitté l'Union. Londres était l’un des plus grands contributeurs: le Royaume-Uni versait 11 milliards d’euros par an au budget européen.

Hier, les chefs d’Etats ont entamé leurs premières discussions politiques... et décidé de reporter à l'automne leur ambition d'arriver à un accord, et non avant les élections de mai 2019, comme la Commission et le Parlement les y encourageaient.



Comment palier le trou budgétaire dû au Brexit?

C'est l’un des grands débats dans les mois à venir. La Commission européenne a déjà avancé quelques pistes, en mai dernier. Elle propose que tous les Etats membres mettent la main au portefeuille. Aujourd’hui, leur contribution représente 1% de leur revenu national brut. Plus un Etat membre est riche, plus il contribue au budget européen. La Belgique paie par exemple 5 milliards d’euros par an.

La Commission suggère d’augmenter cette participation à 1,1 % . Pour nous, cela représenterait une augmentation de 800 millions d'euros par an. Mais ce n’est pas tout. Pour amortir le départ des Britanniques, la Commission européenne propose aussi de tailler dans les politiques européenne traditionnelles, comme la politique agricole commune par exemple ou la politique de cohésion. Elle permet de gommer les inégalités entre les régions européennes. Ces deux dinosaures de l’Union représentent à eux seuls 70% du budget total de l’Union.

Ces économies permettraient de financer de nouveaux défis identifiés par les Européens comme l’économie numérique, la lutte contre le terrorisme, la défense ou la sécurité des frontières. Pour le Parlement européen, les priorités sont l’innovation et le programme Erasmus +, des programmes qui représentent l’esprit européen. Cela va dans le sens de la Commission, qui prévoyait de faire doubler le budget des échanges d’étudiants entre université européennes.

Pourquoi est-ce si difficile?

Outre la difficulté que représente le départ du Royaume-Uni, il faut aussi y voir un positionnement stratégique de la part de plusieurs Etats membres. Plusieurs gouvernements ont intérêt à faire traîner ces négociations. Par exemple, les Pays- Bas. Plus il fera traîner les choses en longueur, plus ce contributeur net pourra avoir un poids important sur les décisions qui sont prises en fin de négociations. Il aura donc l’opportunité de faire passer des mesures que des petits pays seront obligés d’accepter.

La France n’est pas pressée non plus mais pour d’autres raisons. Son président Emmanuel Macron n’est pas représenté au sein du Parlement européen. Il n’y a pas d'eurodéputés membres du mouvement "La République en marche". C’est donc pour lui plus stratégique d’attendre que les élections européennes soient passées, et l’éventuelle arrivée de députés qui portent ses couleurs.