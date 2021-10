Budget 2022 de l’UE : le Parlement se positionne, avec des réserves sur Frontex

Le Parlement européen a adopté mercredi (résultat du vote annoncé jeudi matin) sa position sur le budget 2022 de l’Union européenne (UE), à 521 voix pour, 88 contre et 84 abstentions. Ce vote ouvre une période de négociations avec le Conseil (Etats membres), pour aboutir à un accord sur un projet de budget commun. Selon les règles européennes, cette conciliation doit mener à un accord dans les 21 jours de négociations.

Les eurodéputés ne partent pas d’une page blanche : ils s’appuient sur la proposition avancée par la Commission en juin dernier. L’exécutif avait mis sur la table un budget de 167,8 milliards d’euros (crédits d’engagement) pour l’an prochain, avec en plus les dépenses du plan de relance post-Covid Next Generation EU, estimées à 143,5 milliards (en subventions). Le Conseil a déjà arrêté sa position à la mi-juillet, proposant un peu moins de crédits d’engagements.

Les eurodéputés proposent quant à eux un budget un peu plus fourni, à 171,8 milliards d’euros (crédits d’engagement). Ils prévoient, par rapport aux chiffres proposés par la Commission, d’investir davantage dans la recherche via le programme Horizon Europe, dans Erasmus +, ou encore dans l’aide humanitaire et la santé (EU4Health).

Le cas Frontex

Ils demandent aussi un traitement spécial pour Frontex, l’agence européenne des gardes-frontières et garde-côtes. Les élus veulent que l’on mette de côté 90 millions de son budget 2022, soit environ 12% de son budget annuel prévu. Ce montant serait gelé jusqu’à ce l’agence ait concrétisé certaines promesses, comme le recrutement de 20 officiers supplémentaires (il doit y en avoir 40 en tout) chargés de veiller au respect des droits fondamentaux dans le traitement des migrants et demandeurs d’asile, ainsi que la création d’un mécanisme efficace de signalement des incidents graves.

L’agence est dans la tourmente depuis l’année dernière, étant accusée par des ONG présentes sur le terrain d’avoir fermé les yeux voire participé à des refoulements de migrants en mer, une pratique contraire au droit international.