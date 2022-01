Bruxelles, Paris, New York : les images des réveillons 2021 et 2022 qui montrent qu’en un an, la situation s’est quand même améliorée

Entre en réveillon du passage à 2021 et 2022, les restrictions sont restées malgré des images qui prouvent que la situation va mieux. © BELGA

Le retour des fêtards sur la Grand-Place de Bruxelles

Les Champs-Élysées à nouveau envahis

Dans la capitale française et malgré l’animation pour la seconde année consécutive du feu d’artifice du Nouvel An sur "la plus célèbre avenue du monde", cela n’a pas empêché de nombreuses personnes de se réunir sur les Champs-Élysées. Pourtant, un an plus tôt, l’avenue parisienne avait été laissée déserte à cause d’un couvre-feu obligatoire dès 20 heures pour tous les Français. Cette année, contrairement aux discothèques, les bars et restaurants étaient ouverts à condition de fermer leurs portes à 2 heures du matin dans la capitale. Comme dans de nombreuses autres villes françaises, les réunions dans les rues étaient aussi proscrites par les autorités françaises et le port du masque a été à nouveau rendu obligatoire en extérieur quelques jours avant le 31 décembre.

L’euphorie s’empare à nouveau de Times Square

À New-York alors qu’il est de tradition qu’une grande fête de Nouvel An se déroule sur Times Square, le passage à 2021 a été différent. En raison de la pandémie de coronavirus, la célèbre place de Manhattan était restée fermée au public pour la première fois depuis des décennies. Mais un an plus tard, la "ville qui ne dort jamais" a à nouveau accueilli la foule pour sa célébrissime descente de la boule, son compte à rebours et son lâcher de confettis. ►►► À lire aussi : Les Etats-Unis réduisent la durée de la quarantaine face au boom des contaminations au Covid-19 Pour célébrer l’an 2022, le maire de New York Bill de Blasio – auquel a succédé Eric Adams dès minuit - avait promis que la fête aurait lieu mais avec seulement 15.000 personnes sur Times Square, au lieu de 60.000, toutes masquées et vaccinées. Et les New Yorkais étaient au rendez-vous, tournant la page après le réveillon exceptionnel de 2021.

Le retour du feu d’artifice à Copacabana

Au Brésil, deuxième pays le plus endeuillé par la pandémie après les Etats-Unis, certaines villes comme Sao Paulo ont annulé leurs événements de célébration du passage à l’an neuf. Mais ce n’est pas le cas de Rio de Janeiro a fait une entorse aux règles anti-Covid pour ses célébrations. Cette année, si les concerts ont été annulés et l’accès au quartier restreint cela n’a pas empêché de nombreux fêtards de profiter d’un spectacle pyrotechnique de 16 minutes au-dessus de la baie. La plupart des personnes ayant répondu présent à l’événement étai habillées de blanc comme le veut la tradition. L’affluence a toutefois été bien en dessous des 3 millions de personnes qui se rassemblaient avant la pandémie pour assister à l’événement. Mais l’ambiance n’avait pour autant rien à envier au vide qui s’était emparé de la plage un an plus tôt.

Un Temple d’Or moins brumeux mais plus bondé en Inde

Dans la ville indienne d’Armritsar, la coutume veut les sikhs, qui pratiquent l’une des quatre religions du pays, se rendent dans le Temple d’or. Il s’agit du sanctuaire le plus sacré de leur religion. Le 1er janvier, certains accèdent au sarovar, un bassin d’eau sacré. Si en raison de l’épidémie, de nombreux Indiens avaient renoncé à se rendre dans ce lieu sacré au premier jour de l’an 2021, les images de 2022 montrent à quel point la situation est revenue à la normale puisqu’à l’exception du brouillard, un peu moins dense, l’affluence aura été bien plus importante cette année.

Dans le Cachemire indien lors d’un rassemblement de fidèles hindous au sanctuaire Mata Vaishno Devi, une bousculade dans la foule immense a entraîné la mort d’au moins douze pèlerins. Treize autres sont blessés.