Bruxelles : nouvelle manifestation en soutien aux indépendantistes catalans

Environ 200 personnes, selon l’estimation de la police, ont manifesté dimanche après-midi devant la gare centrale à Bruxelles, pour protester contre la tenue du procès des indépendantistes catalans à Madrid en Espagne.

Les manifestants arboraient de nombreux drapeaux de la Catalogne. Des banderoles et pancartes appelaient à la libération immédiate des indépendantistes jugés à Madrid et soutenaient que l’autodétermination n’est pas un crime. Des photos des prévenus étaient affichées. Parmi les slogans affichés : « #MakeaMove » ou « Self détermination is a right not a crime ».

Les manifestants continuent à plaider en faveur d’un soutien de l’Union européenne. « Ce procès n’aurait pas dû avoir lieu », estime Nuria Borès, membre de l’ANC Bruxelles, l’Assemblée nationale de Catalogne à Bruxelles. « Pour cette cause, il y a neuf personnes qui sont en prison. Deux d’entre elles depuis 16 mois et ça se passe en Europe. […] Nous sommes déçus de l’Europe qui ne veut pas ouvrir les yeux… Elle se laisse influencer par la pression de l’Espagne, qui est partie prenante ». Elle a rappelé qu’en décembre 2017 des milliers de Catalans sont montés à Bruxelles pour demander un soutien européen.

Le procès des 12 dirigeants séparatistes impliqués dans la tentative de sécession d’octobre 2017 s’est ouvert ce mardi devant la Cour suprême espagnole à Madrid.