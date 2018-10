Bruxelles: manifestation de soutien à Amaya Coppens, emprisonnée au Nicaragua

Manifestation de soutien à Amaya Coppens - © RTBF/W. Fayoumi Manifestation à Uccle - © RTBF/W. Fayoumi Amaya Coppens - © Tous droits réservés

Vendredi dernier, le ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders a affirmé qu'il espérait une libération rapide d'Amaya Coppens. "Nous avons un contact consulaire", a expliqué Dider Reynders, qui s'est entretenu avec le ministre nicaraguayen chargé des politiques nationales, Paul Oquist, en marge de l'Assemblée générale des Nations-Unies à New York fin septembre. "Il y eu déjà deux visites de notre consul en prison. On va continuer cela et j'espère qu'on ira vers une libération le plus tôt possible", a-t-il ajouté, en marge d'une réunion de ministres de l'UE à Innsbruck.