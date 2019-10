Bruxelles: Amnesty International rebaptise la rue de l'ambassade saoudienne "avenue Jamal Khashoggi"

Ce mercredi, l'avenue Roosevelt à Bruxelles a été symboliquement rebaptisée "avenue Jamal Khashoggi" par des militants d'Amnesty international. Plusieurs plaques de rue au nom de Jamal Khashoggi et panneaux commémoratifs ont été installées devant et à proximité de l'ambassade.

Chroniqueur au Washington Post, le journaliste Jamal Khashoggi a été tué et démembré au consulat saoudien d'Istanbul le 2 octobre 2018, il y a un an. Son corps n'a jamais été retrouvé. Le royaume saoudien a traduit en justice plusieurs suspects.

La CIA et une experte de l'ONU ont mis en cause le prince héritier saoudien et homme fort du pays, Mohammed ben Salmane, qui dément avoir ordonné l'assassinat, même s'il admet en porter la responsabilité en tant que dirigeant du royaume. "Il a dit qu'il était responsable mais pas coupable, et un procès est en cours à l'encontre des 6 présumés responsables de ce crime, mais sans qu'il puisse y avoir d'examen par des ONG internationales, ou même des Nations-Unies. Les Nations-Unies ont demandé à pouvoir enquêter, mais n'ont pas pu entrer sur le territoire saoudien. Seuls quelques diplomates peuvent assister au procès. C'est un procès qui est symptomatique de ce qui se passe aujourd'hui en Arabie Saoudite : il s'agit d'un processus judiciaire qui est très obscur, où on peut arrêter des personnes pour des motifs qui ne sont pas nécessairement dans la loi. On peut les garder en détention parfois pendant des mois. Et on peut aussi faire pression sur eux pour qu'ils reconnaissent des peines, de telle sorte qu'on puisse les déclarer coupables de ce que l'on veut" explique Philippe Hensmans, directeur d'Amnesty international – Belgique.